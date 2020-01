"Não é aceitável que o Governo pretenda dar aumentos salariais de 0,3% aos trabalhadores da administração pública, tanto mais que isso pode ter um impacto muito negativo no setor privado. O Estado está a dar um péssimo exemplo enquanto patrão", disse sérgio Monte.

Na reunião com os Verdes a UGT foi representada pelos secretários-gerais adjuntos, Sérgio Monte, Paula Bernardo e José Cordeiro.

A UGT, no quadro de discussão do OE2020, solicitou audiências a todos os grupos parlamentares com o objetivo de apresentar as suas preocupações e posições face às propostas apresentadas no diploma.

Para terça-feira estão previstas reuniões idênticas com os grupos parlamentares do CDS-PP e do PS.