Na quinta-feira, uma delegação da estrutura sindical vai estar no Ministério da Educação para entregar quatro propostas que marcam, de acordo com a legislação do Trabalho em Funções Públicas, o início de quatro processos negociais.

Em comunicado, a Fenprof explica que as propostas incidem sobre matérias laborais, em particular, a regularização da carreira docente, a aposentação dos docentes, a revisão do regime legal de concursos e os horários e outras condições de trabalho.

Estas são matérias que os representantes dos professores esperam poder discutir com a tutela ainda antes do debate sobre o Orçamento do Estado de 2021 (OE2021) na Assembleia da República.

“Apesar de faltarem poucos dias para a apresentação da proposta do Governo na Assembleia da República, não houve qualquer contacto, formal ou informal, do Ministério da Educação, no sentido de dar a conhecer o que irá propor e de conhecer as propostas sindicais”, lamentam.

Na reunião, que deverá ser convocada pela tutela, a Fenprof vai ainda entregar um conjunto de propostas a consagrar no OE2021.

Além do Governo, a estrutura sindical vai também entregar na quinta-feira várias propostas e um memorando sobre a precariedade da profissão aos grupos parlamentares do PS, PSD, BE, CDS, PEV e PCP.