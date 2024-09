Numa primeira nota, o governo disse estar desde 4 de setembro a tentar marcar uma reunião com o secretário-geral do PS, oara discutir o Orçamento de Estado do próximo ano, algo que não terá sido possível.

"O primeiro-ministro está, desde a primeira hora, plenamente empenhado no processo de negociação para a aprovação do Orçamento do Estado para 2025", diz o comunicado do governo.

Já ao início da noite deste domingo foi a vez do PS responder e desmentir o executivo.

"O PS foi hoje surpreendido com as declarações do Ministro da Presidência relativas ao processo de negociação do Orçamento do Estado para 2025, as quais não correspondem à realidade.

As reuniões entre as lideranças do Partido Socialista e do Governo têm sido alvo de contato entre as duas partes, mas as agendas de ambos não permitiram ainda esse agendamento. Uma reunião marcada para a semana passada foi cancelada pelo Governo, depois do PS ter exigido que da mesma fosse dado conhecimento público prévio.

O PS aguarda a disponibilidade para reunir com o Governo e, nesse quadro, apresentar as suas propostas e leitura do quadro orçamental partilhado pelo governo, tal como combinado na última reunião entre as delegações do PS e do Governo", lê-se no comunicado do PS.