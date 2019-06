Ver o mundo de pernas para o ar

Estamos enfiados no cockpit. Sentimo-nos dentro de uma cápsula em que os pensamentos que nos atravessam a mente saem como o balão de legendas numa banda desenhada.

O motor ligado e as hélices rodam a tamanha velocidade que nem as conseguimos ver. Só ouvimos. Fechados, com o plástico transparente a um palmo da nossa cabeça e com vista para o mundo lá em cima, headset colocado, micro encostado à boca, teste de comunicação estabelecido com o piloto e estamos preparados para fazermo-nos à pista. “Vou começar com manobras básicas, com suavidade e depois se sentirem confiança podemos avançar para algo mais forte. Mas nada violento como se pilotassem há 10 anos”, garantiu.

A estrutura abana. Se abana. O piloto Luís Garção fala com a torre, avança pela pista, acelera, acelera, acelera e num ápice deixamos de sentir a trepidação das rodas e sentimo-nos no ar. Uma insustentável leveza que se sente quando estamos confinados ao m2 onde estamos enfiados.

“Estamos no ar. Estamos no ar”, gritava o meu anjo da guarda. Na mente tinha presente o recado dado. “Começamos com suavidade e depois à medida que vejo nas reações vamos complicando as manobras”.

Num ápice, numa fração de segundo, aponta o nariz da avioneta para cima rumo ao infinito. Exclamei um “mau...”, onde é que está a tal suavidade tão falada. Dá uma volta, duas voltas. “Queres ver”... continuei. Senti-me na Feira Popular. Recuei ao tempo da montanha russa, do polvo, do comboio fantasma. Tudo misturado, o que resulta, por vezes, numa sensação semelhante à de sermos roupa que está a centrifugar na máquina.

Mais uma volta. Mais outra. Looping. Vi a vida a andar para trás quando na realidade estava de pernas para o ar a ver o mundo ao contrário. Bico do avião apontado ao chão. “Já fui”, pensei mesmo. Não, não fui. Fizemos uma razia à pista e voltei para cima. De novo. Fiz mortais para a frente e para os lados. Nem sempre bem.

A paisagem, a tal paisagem idílica, nem vê-la, quanto mais senti-la. Pôr-do-sol? Nem sei onde está a luz que nos ilumina. Velocímetro, altímetro ou bússola são instrumentos que sei que estão lá, mas a cabeça andou tantas vezes à roda que não sei qual é qual. Não interessa, o Luís sabe. Tenho essa certeza que me acalma.

O estômago colou à boca (e não sai nada) e voltou ao lugar. Fiquei sem respiração. Olhava pela janela e deu-me a sensação de ter visto a minha alma ali ao lado a rir. E a divertir-se como uma criança.

Falava comigo. Como o meu outro Eu. “Mãos nas pernas, mãos encostadas aos joelhos”, tinha presente esse recado. A tentação é grande. Apetecia-me ter mãos livres para, no caso de necessitar amparar a queda. De nada valia, garanto.

Aventurei-me e enfiei dois dedos num buraco que consegui perscrutar às apalpadelas. Ali passam os cabos dos ailerons e o leme da direção. Os pés sentiam os pedais que estavam a ser comandados atrás de mim. “Está quieto. Não mexe”, falei comigo.

Mãos, mesmo só para pilotar. E aí a sensação, mesmo que por breves instantes, é que somos donos do mundo. Uns super-heróis com superpoderes transmitidos por uma simples maneta. “1 centímetro faz toda a diferença”, confirmo o aviso dado em terra.

“Parafusos, voos rasantes à pista, loopings, tonneaux (em que temos que ganhar altitude, subir cerca de 20º, primeiro, para depois redopiar e redopiar, sem perder altitude inicial)”, foram manobras que fizeram parte do menu de degustação da ida aos céus (e não ao inferno, garanto), explicadas à posteriori.

10 minutos no ar e a nossa mãe não sai do pensamento

A certa altura, com os níveis de adrenalina no máximo, sentimos o motor a desligar. Não desliga nada, é só uma redução de potência que nos leva a sentir impotentes.

“Oh mãe”, apetece-me gritar alto e bom som. Uma fração de milésimos de segundo depois pergunto-me porque é que os homens gritam sempre pela progenitora em situações de aflição. Talvez porque é Ela (com E) que acolhe o disparate ou aventura do filho junto a si com o amor de mãe, enquanto o pai iria sempre exclamar o seco e tradicional: “eu sabia” ou o “eu avisei”, tocando, por vezes, o “quero é que...”.

10 minutos radicais e reais. Pareceu muito mais tempo no ar. “Está bom”, transmito ao piloto. “Vamos aterrar”, respondeu. “Gostaste? Foi duro?”, questionou. “Fantástico, adorei e muito obrigado”, foram as parcas palavras transmitidas para descreveram a tamanha e inolvidável sensação tida. Porque faltam palavras naquele momento de uma vida.

Aterrámos. O Pitts S-2B entrou direto na “garagem”. Segue-se, em movimentos rápidos, tirar os sete cintos e o headset, levantamo-nos, pé esquerdo colado à barriga do avião, movimento rotativo de saída, como se estivéssemos a desmontar de um cavalo e pisamos a pista. Estamos finalmente com os pés bem assentes na terra.

Mais agradecimentos. Hora de dizer adeus. Entro no carro, saio do aeródromo municipal de Ponte de Sor, sigo pela N2 e apetece-me acelerar, levantar voo, naquela reta que parece não ter fim. Não o fiz. Mas garanto que sonhei com o filme “Top Gun” e a música já foi outra.

*O jornalista fez o batismo de voo em Ponte de Sor a convite da RACE durante a Portugal Air Summit