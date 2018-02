O Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) indicou à Lusa que hoje estão as encerradas as escolas nos concelhos de Bragança, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro, Vinhais, Alfândega da Fé, Miranda do Douro, Carrazeda de Ansiães e Vimioso, de acordo com informação recolhida localmente pelas corporações de bombeiros.

O Comando Distrital da GNR indicou à Lusa que “todas as estradas nacionais e municipais” do distrito de Bragança “estão muito condicionadas”. A única onde se circula com menos constrangimentos é a A4, no troço correspondente à Autoestrada Trasmontana, apesar a existência de pontos críticos como o Alto de Rossas (Bragança) e o Romeu (Mirandela).

As autoridades aconselham a população a circular apenas dentro “do estritamente necessário” até a situação melhorar, o que se espera venha a ocorrer durante a tarde.