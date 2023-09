Num comunicado conjunto dos ministérios da Defesa Nacional e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o executivo adianta que aprovou a criação do programa ‘Defesa+Ciência’, “um instrumento de estímulo à investigação na área da defesa nacional que, nos próximos seis anos, vai investir oito milhões de euros na valorização do capital humano, na promoção da investigação científica e na inovação”.

O financiamento deste programa destina-se a projetos de investigação conjuntos entre entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e entidades da Defesa Nacional (SCTN), emprego científico para doutorados, "valorizando o emprego altamente qualificado e capacitando os centros de investigação e experimentação militares”, e ainda “formação avançada ao nível do doutoramento”.

Com este instrumento, o Governo pretende continuar a “investir no reforço das capacidades científicas e tecnológicas nacionais, fomentar a economia de defesa através de uma maior articulação entre empresas, instituições de ensino superior, centros de investigação e as Forças Armadas” e ainda promover “a investigação, o desenvolvimento e a inovação”, objetivos alinhados com a proposta de resolução de Grandes Opções do Conceito Estratégico de Defesa Nacional apresentada na Assembleia da República, refere o comunicado.