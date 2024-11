O governador da região, Oleg Kiper, disse nas redes sociais que uma criança estava entre os feridos e que quatro pessoas estavam em estado grave.

Kiper ressalvou que o balanço de oito mortos e 18 feridos resultava das primeiras informações recolhidas pelas autoridades.

“O inimigo dirigiu insidiosamente um míssil contra um edifício residencial, uma zona de atividade comercial”, escreveu o presidente da câmara de Odessa, Gennadiy Trukhanov, nas redes sociais, segundo a agência Ukrinform.

O autarca disse que as vítimas estavam no local “apenas a tratar dos seus negócios”.

Acrescentou que estava a ser prestada "a assistência médica necessária aos feridos”.

As primeiras imagens captadas por testemunhas e difundidas nas redes sociais mostram corpos no chão, veículos em chamas e um edifício envolto em poeira e fumo, segundo a AFP.

Durante o fim de semana, a Rússia intensificou os ataques com mísseis e ‘drones’ contra as cidades e as infraestruturas energéticas da Ucrânia.

Onze pessoas, incluindo duas crianças, foram mortas quando uma área residencial em Sumy, uma cidade no nordeste da Ucrânia, foi bombardeada no domingo à noite.

Algumas horas antes, na manhã de domingo, a Ucrânia tinha afirmado que tinha sofrido “um dos maiores” ataques aéreos russos contra as suas instalações energéticas.