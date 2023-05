Os equipamentos foram oferecidos pela Áustria, Bulgária, Alemanha, França, Polónia, Roménia, Eslovénia e Eslováquia, informou a Comissão Europeia num comunicado, no qual a instituição detalha que as autoridades italianas ativaram hoje o Mecanismo de Proteção Civil da UE.

“O pedido surge depois de as condições meteorológicas severas em Itália terem causado inundações e deslizamentos de terra nos últimos dias, afetando em particular a região norte de Emilia-Romagna”, explicou o executivo comunitário.

As autoridades italianas estão agora a “analisar as ofertas” destes oito países, mantendo-se em “estreito contacto” com o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência da UE.

Além disso, o programa europeu Copernicus está a fornecer imagens de satélite das inundações para facilitar os trabalhos de limpeza e de controlo dos deslizamentos de terras, na sequência do pedido de ativação apresentado pela Itália na passada terça-feira.

“Gostaria de agradecer aos primeiros socorristas italianos pelos seus esforços e aos oito países que ofereceram assistência ao povo italiano neste momento difícil. Este é um exemplo concreto de como o Mecanismo de Proteção Civil da UE está disponível para ajudar de forma orientada, sempre que necessário”, sublinhou o comissário europeu responsável pela gestão de crises, Janez Lenarcic.

Cerca de 10.000 pessoas já puderam regressar às suas casas, enquanto outras 26.000 continuam deslocadas e o “alerta vermelho” de risco hidrogeológico em toda a região continua até segunda-feira, de acordo com o último boletim oficial. O relatório mantém em 14 o número de vítimas mortais confirmadas.

Os trabalhadores de emergência e os voluntários estão a limpar as ruas e a retirar a água. O principal receio das autoridades são os deslizamentos de terras provocados pelo transbordamento de cerca de 20 rios, que aconteceu esta semana devido às chuvas.

A Proteção Civil informou hoje que 43 municípios continuam inundados e que cerca de 305 deslizamentos de terras afetam 54 aldeias.