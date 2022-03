De acordo com dados até ao final de 2021, “um total de oito cidadãos russos sujeitos a sanções do Reino Unido relacionadas com a invasão da Ucrânia foram identificados como titulares ou detentores (de vistos) como imigrante de Nível 1 (investidor) ou como dependente”, indicou a secretária de Estado do Interior, Susan Williams.

A informação foi dada em resposta a uma pergunta do partido da oposição Liberais Democratas.

“Durante demasiado tempo, o Governo estendeu o tapete vermelho aos comparsas de (Presidente russo Vladimir) Putin. Essas pessoas nunca deveriam ter conseguido comprar o acesso ao Reino Unido com riquezas ilícitas”, criticou a deputada Layla Moran.

Moran quer agora saber “quantos mais que receberam vistos ‘gold’ devem a riqueza ao regime de Putin e porque é que o Governo não os sancionou também”.

Estatísticas do Ministério do Interior mostram que o Reino Unido emitiu 2.581 vistos de investidor, designados por vistos Tier 1, também conhecidos por ‘golden visas’, a cidadãos russos desde que o esquema foi introduzido em 2008.

O visto ‘gold’ britânico dava autorização de residência a pessoas que investissem pelo menos dois milhões de libras no Reino Unido.

O programa foi encerrado em 17 de fevereiro de 2022 devido à pressão para restringir as relações com a Rússia.

Uma análise da organização Transparency Internacional calculou em pelo menos 1.500 milhões de libras (1.770 milhões de euros) investidas em imobiliário no Reino Unido por “russos acusados de crimes financeiros ou com ligações ao Kremlin”.

Segundo a organização, a maior parte dessas propriedades é detida por empresas ‘offshore’ secretas.

Desde que as tropas russas invadiram a Ucrânia em 24 de fevereiro, o Reino Unido sancionou mais de 1.000 pessoas, nomeadamente empresários ou políticos, e empresas russas, proibindo viagens e congelando ativos.