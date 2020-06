“Para ser claro, até ao momento não temos dados que indiquem que o vírus pode atuar de forma mais agressiva ou transmitir-se mais, ou não” no inverno, destacou o diretor dos programas de emergência da OMS, Mike Ryan, citado pela agência EFE, quando questionado sobre o risco adicional que pode existir na América do Sul com a chegada do inverno.

Mike Ryan sublinhou não saber “como o vírus irá atuar no futuro”, após suposições de que na Europa e nos Estados Unidos, com o aumento das temperaturas, com a chegada do verão, haverá uma diminuição natural do contágio.

A preocupação contrária surgiu na América Latina, com a chegada do inverno, que aumenta o medo de um vírus mais forte, bem como uma maior capacidade de propagação deste.

Em ambos os casos, a atuação do novo coronavírus está a ser comparada com a gripe sazonal, uma doença com vários sintomas em comum com a covid-19 e que está associada ao inverno.