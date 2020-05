De acordo com um exercício, com base em modelos matemáticos, da Organização Mundial de Saúde e da ONUSIDA, uma interrupção de seis meses da terapia antirretroviral nos países da África Subsaariana resultaria em 500 mil mortes adicionais devido a doenças relacionadas com a sida, incluindo a tuberculose.

Em 2018, o número de mortes relacionadas com infeções por HIV atingiu as 470 mil nesta região.

“A terrível perspetiva de que haverá mais meio milhão de pessoas a morrer de doenças relacionadas com a sida é um passo atrás na história”, considerou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De acordo com o exercício, num cenário de seis meses de interrupção de tratamentos, a região retrocederia a números de há mais de 10 anos (2008), quando as mortes relacionadas com a sida na região ascendiam a 950 mil.

Além do impacto imediato, a investigação estima que as pessoas continuariam a morrer em grande número pelo menos durante cinco anos, com uma média anual de 40% de mortes adicionais.