“A emergência da covid-19 destaca a insuficiência das estruturas que regem as relações económicas e administrativas entre Israel e Palestina”, alegou um relatório do gabinete do enviado especial para o Médio Oriente, Nickolay Mladenov, que valorizou positivamente a cooperação que houve entre as duas partes para fazer frente à pandemia.

No entanto, lamentou que a crise sanitária evidenciou a “deterioração prolongada” dos seus relacionamentos — muito evidente no âmbito político.

Além disso, alertou que a “situação de paz e segurança vai piorar” se a tendência atual continuar dando lugar a “políticas mais extremistas de ambos os lados” que poderiam prejudicar “os feitos do Governo palestiniano” nos últimos 25 anos.

A anexação de parte do território palestiniano da Cisjordânia que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, quer ativar a partir de julho, ou a quebra de acordos bilaterais com Israel por parte da Autoridade Nacional Palestina (ANP) — anunciada recentemente em protesto com a anexação –, são dois elementos suscetíveis de aumentar a tensão nos territórios palestinianos, segundo a ONU.