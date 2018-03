Guterres, através do seu porta-voz, Stéphane Dujarric, declarou estar “confiante” perante o anúncio deste encontro entre Kim Jong-Un e Donald Trump, de contornos inéditos, que deverá realizar-se até finais de maio.

No encontro diário com a imprensa na sede das Nações Unidas, o porta-voz frisou que o secretário-geral “elogia a liderança e visão de todos os envolvidos” no diálogo, bem como reforça o seu apoio “aos esforços em prol da desnuclearização pacífica da Península Coreana” de acordo com as resoluções relevantes do Conselho de Segurança.

O Conselho de Segurança da ONU impôs duras sanções ao regime de Pyongyang por causa dos testes nucleares e balísticos desenvolvidos, mas sempre defendeu que uma solução definitiva para a questão norte-coreana terá de passar exclusivamente pelo diálogo.