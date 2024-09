Esta iniciativa abordará a importância da paz, ao mesmo tempo que irá homenagear os refugiados, vistos como "Super-Heróis". Com transmissão online, é possível assistir através de um link disponibilizado pela organização e ainda fazer um donativo para ajudar na missão da Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR).

Em declarações ao SAPO24, Joana Lopes, organizadora desta iniciativa e Técnica de Sensibilização e Angariação de Fundos da PACNUR, explica que objetivo é sensibilizar as pessoas e recordar-nos "que todos podemos contribuir para a paz e que, muitas vezes, a paz começa em nossa casa e que, desde ela, podemos levar uma mensagem de paz a todo o lado".

O evento, que decorre online para que "todas as pessoas possam assistir no conforto das suas casas", vai contar com a participação de vários ilustradores e autores de Banda Desenhada, que vão doar obras próprias exclusivas para ajudar a angariar fundos para o trabalho de emergência da ACNUR.

Joana Lopes explica que "algumas histórias de pessoas refugiadas que para nós são uma inspiração e que, de alguma forma, são reconhecidas pelo próprio ACNUR como pessoas que, mesmo após terem fugido do seu país devido aos conflitos, decidiram dar a volta e ajudar as comunidades ou até mesmo a reconstruir o país", foram partilhadas com figuras reconhecidas da área, como Daniel Maia (ilustrador e autor de BD), Carlos Fernandes (realizador e animador), Carla Nazareth (ilustradora e designer de interiores) e Joana Rosa (ilustradora e autora de BD), que foram depois desafiados a criarem um conjunto de ilustrações.

Em comunicado sobre a iniciativa, Joana Feliciano, responsável de comunicação e marketing da PACNUR, explica que se tratam de “peças únicas e exclusivas feitas por estes incríveis ilustradores, que aceitaram o nosso desafio de usar a imagem e o universo dos super-heróis para sensibilizarmos mais pessoas para a realidade de quem é forçado a fugir”.

Assim, durante toda a transmissão estará disponível um espaço onde as pessoas que estiverem a assistir podem deixar o seu donativo. E “estas ilustrações serão depois oferecidas ao nossos doadores como agradecimento pelos donativos feitos à Portugal com ACNUR durante o evento”, completa.

Joana Lopes diz ao SAPO24 que a ideia surgiu a partir do filme do Super-Homem, onde a personagem é expulsa do seu planeta, que está a ser destruído, e vai parar ao planeta Terra. "O paralelismo entre os super-heróis e os refugiados começou aqui", conta. Uma vez que desenhos animados são sinónimo de Banda Desenhada, a PACNUR chegou aos ilustradores.

De acordo com Joana Lopes, "com este evento queremos angariar 25 tendas familiares, que dá para famílias de cinco pessoas, 25 kits de cozinha, 25 kits de higiene e 25 kits de refúgio", explica.

"Os kits de refúgio são os que incluem as lâmpadas, as lonas e os baldes, por exemplo, que são todos os materiais que o ACNUR distribui nestas situações de emergência a que, seja onde for que comece um conflito, a organização consegue chegar em até 72 horas", refere.

"Quando nós dizemos que conseguimos lá estar em até 72 horas, precisamos de ter algumas coisas prontas para isso acontecer. Umas delas é ter estes materiais em stock e armazenados e, para isso, precisamos dos donativos de todos aqueles que puderem contribuir", acrescenta.

Para o efeito, há a possibilidade de ajudar com donativos de vários valores, refere Joana Feliciano na nota publicada. "Por exemplo, com apenas 9€ conseguimos fornecer 1 kit higiene e com 19€ 1 kit de cozinha. Se puderem doar um valor um pouco mais elevado, já podemos, com 135€, fornecer, um kit refúgio (com saco-cama, colchão, cobertor, lona, rede mosquiteira, etc.) ou, com 360€, conseguimos providenciar 1 tenda abrigo para uma família completa".

"Com isto, o que queremos demonstrar é que qualquer donativo terá certamente um grande impacto na vida das pessoas que apoiamos em países como o Sudão, Afeganistão, a Ucrânia, a Síria ou Moçambique”, conclui a Responsável de Comunicação e Marketing da PACNUR.

Além dos ilustradores, juntam-se a este ato de solidariedade algumas caras conhecidas, como o cantor Pedro Abrunhosa, o apresentador de televisão e humorista Marco Horácio, o mentalista e animador João Blümel, a Lisbon Film Orchestra e o locutor da Antena 1, Rui Alves de Sousa, que irá apresentar o evento.

O convite a Pedro Abrunhosa na sequência da música "Que o amor te salve nesta noite escura", criada em homenagem à resistência e coragem dos cidadãos e militares ucranianos e lançada em março de 2022.

"A arte consegue-nos ajudar a sentir os sentimentos das outras pessoas, incluindo uma realidade que está distante da nossa, mas que também já chegou à Europa como é exemplo a guerra na Ucrânia", afirma Joana Lopes ao SAPO24.

Quem quiser assistir à transmissão pode inscrever-se aqui e, na hora do evento, aceder ao link disponibilizado.