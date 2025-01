Pelo menos 901 pessoas foram executadas no Irão no ano passado, incluindo 40 numa única semana no mês de dezembro, disse hoje o alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk.

“É muito preocupante constatar que o número de pessoas sujeitas à pena de morte no Irão aumenta de ano para ano”, declarou Türk num comunicado. O alto-comissário sublinhou que é altura do Irão “pôr termo a esta vaga de execuções”. Como se compara com 2023? Para efeito de comparação, em 2023, as autoridades iranianas executaram 853 pessoas. De acordo com a ONU, a maioria das pessoas executadas em 2024 foi condenada à morte por crimes relacionados a drogas, mas dissidentes e manifestantes que participaram dos protestos de 2022-2023 também foram executados. A ONU também observou um aumento no número de mulheres executadas. De acordo com a Iran Human Rights, pelo menos 31 mulheres foram executadas no Irão em 2024, um recorde desde que a organização sediada na Noruega começou a documentar o uso da pena de morte na república islâmica em 2008. O país que mais aplica a pena de morte De acordo com várias organizações de defesa dos direitos humanos, incluindo a Amnistia Internacional, o Irão é o país que mais aplica a pena de morte, excluindo a China, para a qual não existem dados disponíveis. O Irão aplica a lei de talião, conhecida como qisas, que estipula que um homicídio deve ser “pago” com a perda de outra vida, a menos que a família da vítima perdoe ou aceite uma indemnização. "Opomo-nos à pena de morte em todas as circunstâncias”, declarou Türk. “É incompatível com o direito fundamental à vida e apresenta o risco inaceitável de execução de pessoas inocentes”, acrescentou. Cerca de 170 países aboliram ou introduziram uma moratória sobre a pena de morte, de acordo com a ONU. Os defensores dos direitos humanos suspeitam que as autoridades iranianas estão a utilizar a pena capital para incutir medo na sociedade, especialmente após os protestos terem abalado o regime em 2022 e 2023. *Com Lusa e AFP