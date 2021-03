Deslocados da violência armada em Cabo Delgado reunidos no campo de deslocados de Manono, Metuge, Moçambique 22 de julho de 2020. "Não é impossível" cumprir as medidas nestes campos, diz Daniel Timme, chefe de comunicação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), "mas é um processo educacional". (ACOMPANHA TEXTO DE 26 DE JULHO DE 2020). RICARDO FRANCO/LUSA

