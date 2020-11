As críticas foram feitas numa sessão de abertura da Assembleia Geral em que vai ser debatida a vasta reforma da organização.

“Por diversas vezes, o Conselho faltou à sua responsabilidade de manter a paz e a segurança internacionais. Os interesses económicos dos seus membros e os recursos frequentes ao veto limitam a eficácia do Conselho de Segurança”, afirmou o antigo ministro turco, sem avançar com exemplos concretos.

As críticas em relação a uma instituição que está por reformar há décadas juntam-se às do Presidente francês, Emmanuel Macron, que considerou, numa entrevista hoje ao portal noticioso Le Grand Continent, que o Conselho de Segurança “já não aprova “soluções úteis”.

“Mesmo em algumas crises humanitárias mais urgentes, o Conselho não pode dar uma resposta oportuna e adequada. É um grave revés em relação aos princípios fundadores da ONU e aos nossos esforços comuns para construir um mundo pacífico”, prosseguiu o diplomata turco.

“Se a ONU necessita de reformas mais profundas, é evidente que a reforma do Conselho de Segurança é um imperativo inevitável e difícil, mas essencial”, insistiu.

Após o surgimento da pandemia de covid-19 no início do ano, o Conselho de Segurança reuniu-se muito poucas vezes para debater o tema.

Nesse sentido, demorou mais de três meses para superar as diferenças entre os Estados Unidos e a China para aprovar a 01 de julho uma resolução para pedir maior cooperação internacional e para apoiar um pedido do secretário-geral da ONU, António Guterres, para se imporem cessar-fogos em países em conflito para facilitar a luta contra a doença.

No debate hoje iniciado, os 193 membros da ONU vão analisar o uso do direito de veto e o privilégio dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança (China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia), nomeadamente o alargamento do órgão, bem como a representatividade regional e os métodos de trabalho.

O Conselho de Segurança, que pode decidir sobre sanções internacionais e o uso da força no mundo, integra 15 membros: além dos cinco membros permanentes, congrega 10 não permanentes por um mandato de dois anos, metade dos quais renovados anualmente.