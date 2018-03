Doze empresas norte-coreanas foram colocadas na lista negra por tráfico ilícito de combustível, segundo o documento.

Outras duas empresas - Shanghai Dongfeng Shipping e Weihai World Shipping Freight, baseadas na China - foram sancionadas por transportar carvão norte-coreano nos seus barcos.

As restantes empresas estavam baseadas em Singapura, Samoa, Ilhas Marshall e Panamá.

Um empresário, identificado como Tsang Yung Yuan, foi objeto de uma proibição global de viajar e congelamento de contas bancárias, por organizar o transporte de carregamentos ilegais de carvão da Coreia do Norte através de um intermediário norte-coreano na Rússia.

As sanções foram aprovadas num momento em que os Estados Unidos se dispõem a iniciar um diálogo direto com a Coreia do Norte, com uma possível cúpula entre o presidente Donald Trump e Kim Jong Un no final de maio.

Apesar dessa abertura diplomática, os Estados Unidos deixaram claro que continuarão a pressionar Pyongyang através da implementação das sanções para que acate as resoluções.