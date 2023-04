Em declarações aos jornalistas, no bairro da Pasteleira Nova, no Porto, onde decorrem 30 das 44 buscas, Magina da Silva explicou ao final da manhã que as cinco pessoas foram detidas no âmbito de mandados de detenção e fora de flagrante delito.

“Portanto, os cinco alvos como nós dizemos na gíria policial, os cinco alvos do mandado de detenção já estão detidos e sob custódia policial”, afirmou sem especificar o sexo ou idade dos suspeitos.

Além do bairro da Pasteleira Nova, as buscas estendem-se ainda a Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Gondomar e Maia, no distrito do Porto.

Envolvendo mais de 300 elementos da PSP, esta operação, que resulta de uma investigação que decorre há cerca de dois anos, começou pelas 10:00 e está a correr “muito bem”, frisou.

“É o culminar do trabalho de muita gente, de muitos polícias e de muitos procuradores [do Ministério Público] em que foi possível produzir prova, e posso-vos dizer que está a correr muito bem”, salientou.