A advogada do ex-procurador Orlando Figueira, que está a ser julgado no âmbito do caso Operação Fizz, comunicou hoje ao tribunal que o seu constituinte foi alvo de ameaças.

Carla Marinho indicou que Orlando Figueira, a irmã do ex-magistrado, que é testemunha no processo, e ela própria foram alvo de ameaças no edifício do tribunal e num hotel em Lisboa por alguém que disse “estar a mando de uma pessoa muito mencionada neste processo”. A advogada pediu ao tribunal a visualização dos vídeos de vigilância nos dias 27 e 28 de fevereiro da receção do tribunal e da zona perto da sala de audiência, onde decorre o julgamento. Com este pedido, a advogada solicita a identificação da pessoa, que o coletivo de juízes envie uma certidão para o Ministério Público que comunique o sucedido à Ordem dos Advogados e que que sejam adotadas medidas de segurança para Orlando Figueira e família. O requerimento foi feito durante a sessão em que está a ser ouvido Miguel Maya, administrador do BCP. O processo Operação Fizz, relacionado com corrupção e branqueamento de capitais, envolve o antigo presidente da Sonangol e ex-vice-Presidente de Angola, Manuel Vicente, que, num processo entretanto separado, é acusado de ter pago a Orlando Figueira 760 mil euros para que este arquivasse inquéritos em que era visado, designadamente na aquisição de um imóvel de luxo no edifício Estoril-Sol. Além de Orlando Figueira, estão em julgamento o advogado Paulo Blanco (mandatário do Estado angolano em diversos processos judicias) e Armindo Pires, amigo de longa data e homem de confiança de Manuel Vicente em Portugal. Notícia atualizada às 15:48