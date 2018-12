No acórdão lê-se que o arguido Orlando Figueira “denotou ausência de consciência crítica e valorativa sobre os atos que praticou, bem como uma ausência de interiorização dos deveres do titular de um cargo público de grande dimensão”.

O coletivo de juízes, presidido por Alfredo Costa, destacou também a “gravidade da degradação dos deveres inerentes ao cargo” que o magistrado do Ministério Público ocupava “e a confiança nele depositada pela comunidade dos bens jurídicos (…), corroborada pela total ausência de arrependimento”.

Segundo a decisão, que condenou Orlando Figueira a seis anos e oito meses de prisão efetiva, o arguido “agiu com dolo direto e intenso, dentro do quadro das funções que exercia enquanto magistrado do Ministério Público no DCIAP que exercia à data dos factos”.

O tribunal deu como provado que o magistrado, condenado por corrupção passiva, branqueamento de capitais, violação de segredo de justiça e falsificação de documentos, recebeu como contrapartidas cerca de 763 mil euros e foi contratado para os serviços de consultadoria de 'compliance' do banco Millennium BCP e posteriormente no ActivoBank.

Sobre a condenação por violação do segredo de justiça, o tribunal deu como provado que o então magistrado do DCIAP forneceu ao arguido Paulo Blanco “informações sobre processos que sabia estarem abrangidos por segredo de justiça, quer através da divulgação das diligências em curso, quer através da entrega de peças processuais desses mesmos inquéritos”.