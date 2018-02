Numa comunicação do seu advogado enviada ao tribunal, a que a agência Lusa teve acesso, Carlos Silva diz que pretende “esclarecer tudo o que for necessário e corresponder sem hesitação ao apelo do tribunal, não obstante a incomodidade e os transtornos inerentes” da sua deslocação a Portugal.

O banqueiro luso-angolano mostrou-se disponível para depor na sala de audiências do julgamento, mas apenas tem disponibilidade na segunda semana de maio, alegando os “múltiplos e inadiáveis compromissos profissionais relacionados sobretudo com o Banco Millennium Atlântico, em particular com a inevitável supervisão do encerramento de contas, apresentação e aprovação de resultados do exercício de 2017”.

No documento enviado ao tribunal, o presidente do BPA reitera a sua disponibilidade para depor por videoconferência no consultado de Portugal em Angola “se possível entre os dias 11, 12 e 13 de abril”.