Em comunicado enviado à agência Lusa em Luanda, a PGR angolana confirma ter recebida a certidão digital em 19 de junho, na qualidade de "autoridade central para efeitos de cooperação judiciária internacional em matéria penal", do processo que corria no tribunal de Lisboa, "na sequência da sua transferência para continuação do procedimento criminal em Angola".

"A PGR de Portugal, no ofício de remessa do referido expediente, mencionou o envio do processo em suporte físico, isto é, da certidão integral em formato papel tão logo seja concluída a respetiva feitura", lê-se no comunicado.

No entanto, a PGR angolana alerta que, nos termos do artigo 4.º da Convenção de Auxílio Judiciário em Matéria Penal entre os Estados-membros da CPLP, o pedido de auxílio é cumprido "em conformidade com o direito do Estado requerido".

"Não existindo no ordenamento jurídico angolano regras processuais que admitam processos em formato digital, a PGR de Angola aguarda que lhe seja remetida pela sua congénere o processo em formato de papel, para ulteriores trâmites", lê-se ainda.