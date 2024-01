A notícia é avançada esta sexta-feira pelo Observador que assinala que António Costa é suspeito da prática do crime de prevaricação devido à aprovação do novo Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, a 19 de outubro de 2023, em Conselho de Ministros.

Ainda de acordo com a publicação, dias antes do Conselho de Ministros, o ex-ministro João Galamba e João Tiago Silveira (coordenador do Simplex) terão negociado os pormenores da nova lei com Rui Oliveira Neves (administrador da Start Campus e colega de João Tiago) para que a construção do data center da empresa, em Sines, fosse beneficiada pela nova lei, ficando dispensada de um processo de licenciamento urbanístico.