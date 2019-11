No último volume da Operação Marquês, hoje consultado pela agência Lusa no Tribunal Central de Instrução Criminal, é dito que Sérgio Monteiro teve intervenção na Garantia Bancária prestada pelo Caixa BI no âmbito do Programa do Procedimento relativo ao concurso para a concessão RAV Poceirão/Caia, ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madrid, que não chegou a ser construída.

Da análise dos autos é ainda feita uma referência a cláusulas sugeridas pelo consórcio Elos aos bancos financiadores do negócio da concessão.

Enquanto estava no Caixa BI, o governante participou nos instrumentos financeiros do consórcio para a construção do primeiro troço da alta velocidade.

O nome de Sérgio Monteiro foi também referido pelas testemunhas Paulo Campos [ex secretário de Estado dos Transportes do governo de José Sócrates], Carlos Alberto Fernandes e Pedro Manuel Nascimento como estando ligado ao financiamento do consórcio Elos, que incluía como acionistas construtoras portuguesas, nomeadamente o grupo Lena, arguida neste processo.