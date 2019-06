Segundo fonte judicial, Paulo Campos, que foi chamado ao Tribunal Central de Instrução Criminal pela defesa do ex-primeiro-ministro, esteve mais de quatro horas a ser inquirido, tendo muitas vezes feito a defesa do Governo socialista do qual fez parte e das decisões de José Sócrates.

O antigo governante disse também que Sócrates esteve reunido com Ricardo Salgado, presidente do Grupo Espírito Santo, uma hora antes da Assembleia geral da PT na qual foi decidido vender a venda da Vivo à Telefónica em 2010.

Paulo Campos disse também que desconhecia ter havido algum investimento de risco do BES.

No processo Operação Marquês o Ministério Público questiona a eventual influência de Ricardo Salgado junto do Governo de Sócrates em negócios que tiveram a participação do GES, tais como a contestação à OPA da Sonae sobre a PT em 2006/2007, a cisão da PT Multimédia, a venda da Vivo à Telefónica em 2010 e a compra de 22,28% do capital da Oi por parte da PT.

Antes da sessão, Paulo Campos disse aos jornalistas que iria repor a verdade perante o juiz de instrução do processo, Ivo Rosa e que iria esclarecer o que o magistrado entendesse ver esclarecido.