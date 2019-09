O juiz Ivo Rosa marcou hoje para dia 28 de outubro o interrogatório do antigo primeiro-ministro José Sócrates, arguido no processo Operação Marquês, na fase de instrução que decorre no Tribunal Central de Instrução Criminal.

Fonte do tribunal disse à agência Lusa que o juiz agendou o interrogatório de Sócrates, que pediu para depor, para dia 28 de outubro, deixando, contudo, em aberto os restantes dias da semana (29, 30 e 31), caso seja necessário prosseguir audição. A mesma fonte acrescentou que não estão marcadas diligências para este mês. Para 01 de outubro está marcada a audição de uma testemunha via Skype. O processo Operação Marquês, cuja existência foi conhecida em novembro de 2014, resultou numa acusação com mais de quatro mil páginas, 134 volumes, mais de 500 apensos e registos de mais de 180 buscas e interceções telefónicas. No total, ultrapassa as 53 mil páginas de papel, espalhadas por duas salas do Tribunal Central de Instrução Criminal. José Sócrates, que esteve preso preventivamente e em prisão domiciliária, está acusado de 31 crimes económico-financeiros.