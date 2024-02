Fernando Madureira e Vítor Catão estavam para ser ouvidos hoje à tarde pelo juiz do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, porém, o interrogatório está suspenso por decisão do juiz Pedro Miguel Vieira.

A notícia é avançada pela CNN Portugal, que destaca que formam apreendidos quatro telemóveis nas buscas, o que levou o juiz a analisar o relatório da informação nesses telemóveis e a enviá-la para o Ministério Público. O MP vai agora analisar essa informação e decidir se há matéria relevante para adicionar ao processo, o que faz com que os trabalhos não avancem e poderá ser necessário ouvir novamente os suspeitos. Recorda-se que o juiz tinha chamado este sábado os advogados dos 12 arguidos da Operação Pretoriano, tendo-lhes transmitido esta mesma informação. Entretanto, todos os suspeitos ficam detidos. Lembra-se também que Fernando Madureira não tinha intenção de prestar declarações, mas viria a mudar de estratégia, mostrando-se disponível para ser ouvido em tribunal, numa sessão que estava originalmente agendada para a tarde de sexta-feira, mas transitou para hoje. As diligências reiniciaram-se cerca das 11h00, com o interrogatório a Vítor Oliveira, que chegou proveniente da esquadra da Bela Vista, no Porto, onde também tem estado Vítor Catão, enquanto o líder dos Super Dragões pernoita desde quarta-feira em Santo Tirso.