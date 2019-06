"A PSP realizou, entre as 00:00 do dia 31 de maio e as 24:00 do dia 01 de junho de 2019, a operação 'Segurança Ativa', que teve como principal objetivo incrementar o sentimento de segurança dos cidadãos nas áreas comerciais, eixos rodoviários, sistemas de transporte públicos e outros locais de grande concentração de pessoas, assegurando um elevado índice de prevenção, prontidão e resposta operacional", afirma a direção.

Em comunicado enviado hoje às redações, a PSP salienta que no balanço final foram realizadas 299 operações e 102 ações de visibilidade, envolvendo 1.280 polícias e 368 viaturas.

Foram detidas 89 pessoas, "30 por situação irregular em território nacional, 28 por condução com excesso de álcool, nove por falta de habilitação legal para conduzir, quatro por tráfico de droga e três por posse de arma ilegal", segundo o comunicado.

Foram ainda apreendidas três máquinas de jogo ilegal nos 76 estabelecimentos de diversão noturna inspecionados, tendo sido apreendidas 194 doses de droga.

Na operação, a PSP fiscalizou 5.850 viaturas e levantou 571 autos de contraordenação por diversas infrações.

"A Polícia de Segurança Pública vai continuar a desencadear operações neste contexto, de forma regular, para prevenção de comportamentos de risco, prevenção rodoviária e prevenção e repressão da criminalidade de forma a garantir mais e melhor segurança a todos os portugueses", conclui o comunicado.