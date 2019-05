A Autoridade Tributária (AT), em colaboração com a GNR, esteve esta terça-feira de manhã a intercetar condutores em Alfena, Valongo, no âmbito de uma ação que visava a cobrança de dívidas às Finanças. Os condutores eram convidados a pagar a dívida e, caso não o fizessem, a sua viatura podia ser penhorada. A operação acabou por ser suspensa por ordem do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

É legal este tipo de cobrança coerciva? Explica Joaquim Lampreia, sócio da Vieira de Almeida (VdA), que esta operação acontece sob uma “aparência de legalidade”, mas na realidade “o sistema está a ser pervertido”.

“A lei diz que a AT deve procurar ativamente os bens do devedor. Neste caso, a AT anda ativamente à procura de devedores com bens. Esta procura de devedores, como se fossem buscas por suspeita de posse de estupefacientes é que não é admissível por lei”, explica.

“Quem teve esta ideia não compreende minimamente o sistema legal, olhou para as normas sobre penhoras — e são normas muito procedimentais — e resolveu ter esta iniciativa sem perceber o sistema e a forma como está montado”. “Está a olhar para a árvore e não para a floresta”, acrescenta.

Isto porque no processo de execução de dívidas fiscais “tem de se ter em conta também os direitos e garantias dos contribuintes”.

“O sistema, tal como está pensado, deve ocorrer da seguinte forma: temos um devedor às finanças e o devedor tem um processo executivo. Então, o que a AT tem de fazer é procurar bens do devedor. Mas o que temos é a AT na rua à procura de devedores para ficar com os seus bens”.

"Cada caso é um caso e isso não é compatível com andar na rua num ato quase terrorista à procura de devedores"

E, salienta o advogado, “cada executado deve ser olhado como uma pessoa que merece dignidade” e, como tal, deve ter o seu caso tratado de forma separada. O contribuinte além de se poder opor à penhora se a considerar ilegal pode, por exemplo, nomear outros bens para penhora. “Cada caso é um caso e isso não é compatível com andar na rua num ato quase terrorista à procura de devedores”.