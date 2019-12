Esclarece a AT que a "ação visou promover a regularização de dívidas, proceder à apreensão dos veículos já penhorados encontrados em circulação ou à penhora de veículos (nas situações em que se encontrassem reunidas as condições legais para o efeito)".

Para esta ação foram considerados "cerca de três milhões de processos de execução fiscal do Distrito do Porto".

Uma vez na estrada, com o apoio da GNR, os funcionários do Fisco identificavam "por simples controlo visual" as "matrículas de veículos em circulação cujos proprietários tinham dívidas em processos de execução fiscal" e davam indicação aos militares para "imobilizar as viaturas, ao que se seguia o atendimento dos devedores em postos móveis criados para o efeito, onde era possível validar, em tempo real, através da consulta às aplicações informáticas da AT, a existência de dívidas em condições legais de justificar a penhora de bens ou apreensão de veículos já penhorados e em circulação".

As informações relativas às dívidas, ressalva a AT, "eram apenas comunicadas a este e não ao condutor do veículo quando não fosse o devedor", acrescentando que "os contribuintes que prestaram declarações no âmbito do inquérito não manifestaram reparo à abordagem e ao atendimento prestado pelos trabalhadores da AT presentes no local".

A presença da GNR é justificada como "habitual sempre que os órgãos de execução fiscal a consideram necessária para a realização de diligências no âmbito de processos de execução fiscal". No local, a GNR não apenas imobilizava os veículos assinalados pela equipa do Fisco, como "desenvolvia também ações próprias de fiscalização de condutores e veículos".

A ação inusitada de cobrança foi "da competência e responsabilidade da Direção de Finanças do Porto", cujo diretor, à data, acabou por se demitir. A AT assume que se "observou-se nesta operação uma mobilização de meios desproporcionados face à realização dos fins de cobrança coerciva que foram visados, os quais poderiam, em alguns casos, ser igualmente alcançados através dos meios que evitariam a exposição pública dos trabalhadores da AT e dos executados".

Apesar do descrito, a AT considera que "nos atos executivos realizados nesta operação, sejam de pagamento, de pedido de pagamento em prestações, de penhora e de apreensão de bens, não se observou ilegalidade suscetível de pôr em causa a sua validade, uma vez que, desde que enquadrados em processo de execução fiscal, tais atos são legais e válidos, ainda que sejam realizados externa e pessoalmente junto dos devedores e, se necessário, com o apoio das forças de segurança".