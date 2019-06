"Há aqui uma derrota de alguns princípios basilares do nosso estado de direito, porque aquilo que se tem feito são detenções injustificadas, exageradas, desproporcionadas, quando se podia ter conseguido o mesmo chamando aqui e ouvindo as pessoas", disse.

Nuno Cerejeira Namora, advogado do presidente da Câmara de Barcelos, a quem as medidas de coação determinaram prisão domiciliária com pulseira eletrónica, considerou a "pena exagerada", informando que o "recurso vai ser feito imediatamente e dentro de um ou dois meses esta decisão há de ser revertida".

Sobre a diferença de tratamento do juiz que libertou Joaquim Couto mediante caução e mandou prender Miguel Costa Gomes, o advogado afirmou: "foi dito expressamente pelo senhor juiz: como não renunciou ao cargo, apanhou esta medida!".

Ainda assim, reiterou o advogado, o seu "cliente continua a achar que tomou a melhor opção", argumentando que "quem não deve não teme" e que "não ia entregar o poder por ordem do poder judicial".

O autarca está "proibido de contacto com os arguidos e de contacto com os funcionários da câmara", razão pela qual o advogado informou que vai ser pedida uma "aclaração para perceber se essa proibição abrange os vereadores e os contactos políticos do partido".

Laranja Pontes, que fora libertado no sábado, mas que teve de apresentar-se hoje no TIC para conhecer as medidas de coação, afirmou ter sido vítima de "um erro de 'casting'" e que a sua defesa vai "provar que não houve nenhum facto ilícito" na sua atividade de "presidente do IPO e nas relações com a empresa de comunicação" de Manuela Couto.

A operação "Teia" centra-se nas autarquias de Santo Tirso e Barcelos bem como no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto e investiga suspeitas de corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio, traduzidas na "viciação fraudulenta de procedimentos concursais e de ajuste direto", segundo comunicado da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, o órgão de polícia criminal que apoia o Ministério Público neste caso.