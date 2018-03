“As operações irão começar cerca das 09:00. Seis elementos da empresa Smit que vai colocar os cabos a bordo […] e quatro elementos da tripulação do navio vão chegar cerca das 08:30 à Base Aérea do Montijo e depois será empenhado um helicóptero da Força Aérea para os levar a bordo do navio”, explicou o porta-voz da Autoridade Marítima.

De acordo com o Fernando Pereira da Fonseca, esta ação será coordenada pelo capitão do Porto de Lisboa, em articulação com o Centro de Operações Marítimas (COMAR).

“Depois, a partir do navio vão começar os trabalhos de preparação para receber o cabo do reboque do rebocador”, disse.

No que diz respeito à agitação marítima, o comandante indicou que o estado do mar melhorou, mas a ondulação “ainda tem muita energia”.