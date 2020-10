O protesto prevê o “atapetamento” em frente ao palácio de São Bento com faixas indicando algumas das reivindicações para o OE2021.

A Fenprof considera que a proposta de OE ignora muitos dos problemas das escolas e professores.

Entre as criticas, está o facto de o documento ser “omisso” nas medidas destinadas a resolver os problemas da classe docente, que vão desde a precariedade, à recuperação faseada do tempo de serviço, até às condições de trabalho e ao problema do envelhecimento da classe docente.