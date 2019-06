Em declarações à agência Lusa, o presidente da Ordem dos Notários, Jorge Silva, referiu que a ON apresentou há meses uma proposta ao Ministério da Justiça naquele sentido, ou seja que os notários se constituam como uma "rede complementar" do serviço prestado nas conservatórias, incluindo o da renovação do cartão do cidadão, numa altura em que há "problemas de estrangulamento" naqueles serviços por motivos vários.

Assim, disse, os notários poderiam ajudar a melhorar os serviços públicos através da recolha de dados para emissão do respetivo cartão do cidadão, já que se trata de uma profissão a quem está conferida fé pública.

Esta intermediação, em seu entender, permitiria evitar as enormes filas para renovação do cartão de cidadão, pois caberia ao notário, uma vez recolhido os dados, tratar da renovação do cartão do cidadão.

Jorge Silva sublinhou que a ON apresentou há meses uma proposta de criação desta "rede complementar", à semelhança do que já existe noutros países, aguardando uma resposta do Governo a esta matéria que, admitiu, exige alterações legislativas para o efeito.

Segundo o bastonário dos notários, a ajuda destes profissionais no melhoramento da eficácia e descongestionamento dos serviços públicos não teria de se resumir ao cartão do cidadão, podendo também ser alargado a matérias do registo civil como casamentos e divórcios, bem como em outras áreas onde existem dificuldades de resposta dos serviços públicos.