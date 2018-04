“Há preocupação, mas não vejo que haja respostas a serem avançadas. Existe pouca aposta na sinalização precoce, em qualquer uma das situações [das várias doenças mentais]. Existem muito poucos recursos na área da saúde mental particularmente de psicólogos e psicólogas”, disse Francisco Miranda Rodrigues em declarações à agência Lusa.

A edição de hoje do jornal 'Público' revela que a incidência da depressão em Portugal “não era tão alta havia sete anos” e que, segundo dados do relatório Retrato da Saúde apresentado hoje, o número de portugueses (entre os inscritos nos centros de saúde) com depressões passou de 6,85% para os 9,8%, entre 2011 e 2017.

A incidência das perturbações de ansiedade quase duplicou (dos 3,51% para os 6,51%), enquanto a demência também aumentou e já atinge quase 1% da população.

“De relatório em relatório que vai sendo elaborado, por diferentes organismos, vamos vendo continuamente o agravar do que é a situação de casos de depressão em Portugal, mas também de perturbações de ansiedade, e agora ainda acrescentamos outra dimensão que tem sido menos referida relativa às demências em que crescentemente vemos o agravamento do quadro existente em Portugal”, lamentou o bastonário.