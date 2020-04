Na terça-feira recomeçam as aulas para mais de um milhão de alunos do ensino obrigatório – do 1.º ao 12.º anos – que terminaram o 2.º período com o ensino dado à distância.

O regresso às aulas faz-se novamente com as escolas fechadas, tal como definido pelo Governo para tentar combater a disseminação do novo coronavírus que já infetou quase 17 mil pessoas e provocou mais de 500 mortes em Portugal.

À Lusa, o presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap), Jorge Ascenção, disse estar confiante com o recomeço das aulas, uma vez que foram sendo corrigidos erros e afinadas falhas nas duas últimas semanas de aulas do 2.º período, que já decorreram à distância.

“Claro que existem realidades muito diferentes no país: Houve escolas que terminaram o segundo período bem, enquanto outras tiveram muitos problemas. Durante as férias, houve tempo para pensar em soluções mas só agora vão conseguir perceber, no terreno, se o que planearam foi o melhor”, sublinhou Jorge Ascenção.

A principal preocupação dos pais continua a ser o grupo de cerca de 50 mil alunos sem acesso às aulas dadas à distância.