O Reino Unido registou mais 570 mortes de covid-19 nas últimas 24 horas e 32.725 novas infeções, que passam a totalizar 2.221.312 desde janeiro, divulgaram hoje as autoridades britânicas de saúde.

Na quinta-feira tinham sido registadas 574 novas mortes de covid-19 nas anteriores 24 horas e 39.036 infeções.

No total, entre 02 de março e 22 de dezembro, foram notificadas 69.501 mortes de covid-19 no Reino Unido, uma estatística que inclui apenas óbitos que ocorreram dentro de 28 dias após o primeiro teste do paciente positivo.

Até ao momento, o número de casos de infeções totaliza 2.221.312.

De acordo com os dados mais recentes disponibilizados pelo Governo, em 22 de dezembro, havia 2.143 pessoas com covid-19 hospitalizadas, próximo dos 21.683 internados no pico da primeira onda da pandemia, em 12 de abril.

Também em 22 de dezembro, havia 1.529 infetados nos cuidados intensivos.

Relativamente ao número de testes, o Governo britânico deu conta de terem sido feitos, em 23 de dezembro, 507.384 exames.

Itália regista 459 mortos e 19.037 novos casos nas últimas 24 horas

Itália registou 459 mortos e 19.037 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados oficiais, num dia de Natal marcado pelo confinamento em todo o país.

O Ministério italiano da Saúde confirmou hoje que, com os 459 mortos das últimas 24 horas, o total de óbitos chegou aos 71.359 desde o início da crise relacionada com o coronavírus SARS-CoV-2, no dia 21 de fevereiro.

Os números tornam Itália o quinto país do mundo com mais mortos devido ao vírus, depois dos Estados Unidos, Brasil, Índia e México, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, citados pela agência Efe.

Relativamente aos casos de contágio, com os 19.037 novos casos contabilizados hoje verificou-se um aumento relativamente a quinta-feira (18.040), sendo que no total, desde o início da crise, já contraíram o vírus 2.028.354 pessoas.

A pressão sobre os hospitais diminuiu hoje, com 25.986 pacientes internados, menos 673 que na quinta-feira, com 2.584 pessoas internadas nos cuidados intensivos, menos cinco que no dia anterior.

As regiões que registaram o maior número de novos casos diários foram o Véneto (5.010), a Lombardia (2.628), a Emília Romanha (2.125), o Lácio (1.691), a Apúlia (1.011), a Campânia (1.009) e o Piemonte (875).

Hoje de manhã, um furgão com as primeiras 9.750 doses da vacina da Pfizer/BioNTech com destino a Itália passou a fronteira de Brenner (com a Áustria), vindo da Bélgica.

Escoltado pelos guardas Carabineiros, o veículo dirigia-se para Roma e a partir de sábado dividir-se-ão as doses para cada região italiana, com a vacinação a começar em todo o país no domingo.

Toda a Itália encontra-se desde quinta-feira em confinamento e com a possibilidade de sair de casa apenas para ir trabalhar ou para emergências.

No entanto, também são permitidas as visitas a parentes, sempre e apenas sendo dois e acompanhados por menores de 14 anos, que não são abrangidos pelas medidas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.743.187 mortos resultantes de mais de 79,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.