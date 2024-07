Numa nota enviada hoje à agência Lusa, a Câmara Municipal de Gouveia salienta que se trata de “um momento que recria a identidade e autenticidade de uma prática ancestral dos rebanhos da serra da Estrela”, que permite aos visitantes uma experiência genuína ao deslocar-se com o rebanho no percurso de regresso após a transumância de verão.

A prática da transumância iniciou-se em julho com a subida dos rebanhos para o Vale do Rossim, na serra da Estrela, em busca de pastos mais frescos e mais raros no sopé da montanha e com o aproximar das estações mais frias irá realizar-se o mesmo trajeto em sentido inverso para evitar o clima agreste, descreve a autarquia.

A tradição é cumprida por Joaquim Marvão, pastor de Vila Nova de Tazem, que a herdou do seu pai e a transformou numa prática familiar, sendo o último pastor transumante do concelho de Gouveia (distrito da Guarda).

O programa no dia 18 de agosto tem início pelas 14:00 com concentração na avenida Dr. Joaquim Borges, em Vila Nova de Tazem, seguindo-se a deslocação para o Vale do Rocim, para o encontro com os rebanhos. A descida dos rebanhos começa pelas 15:30, estando prevista a chegada a Vila Nova de Tazem para as 22:30, onde se realizará a ceia com os pastores.

A iniciativa é de participação gratuita, mas carece de inscrição prévia.

A Câmara refere que as inscrições decorrem até ao dia 14 de agosto, podendo ser realizadas através do formulário disponível online na página do município, de forma presencial no Posto de Turismo de Gouveia, através do email: turismo@cm-gouveia.pt ou dos telefones 238 083 930 ou 962 033 099.

O evento, que integra a rede cultural Terras da Transumância, é organizado em parceria com a Câmara Municipal de Gouveia e a Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem.

A rede Terras da Transumância envolve também os municípios do Fundão (distrito de Castelo Branco), Castro Daire (Viseu), Seia (Guarda) e a Agência de Desenvolvimento Gardunha 21.

É um projeto que visa celebrar a cultura em torno desta tradição ancestral, afirmando os territórios enquanto destinos turísticos culturais de excelência e que preservam a memória dos seus costumes.