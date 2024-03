Uma ossada humana foi encontrada hoje no areal da praia do Rodanho, em Vila Nova de Anha, em Viana do Castelo, disse à Lusa o capitão do porto de Viana do Castelo.

Segundo Serrano da Paz, o alerta foi dado cerca das 11:30 por surfistas. O capitão do porto de mar e comandante da Polícia Marítima (PM) de Viana do Castelo adiantou ter chamado ao local o delegado de saúde, que confirmou tratar-se de um maxilar inferior em avançado estado de decomposição. Serrano da Paz adiantou que a Polícia Judiciária foi contactada, mas "declinou deslocar-se ao local". O caso foi comunicado ao Ministério Publico (MP) e a ossada humana foi encaminhada para o Instituto de Medicinal Legal (IML) de Viana do Castelo. O capitão do porto adiantou que não tem qualquer registo de pessoas desaparecidas ou qualquer suspeita relacionada com o caso.