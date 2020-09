Os últimos cinco anos foram os mais quentes já registados e as consequências são visíveis, com as camadas de gelo a derreter a uma velocidade que remete para os piores cenários dos cientistas, prevendo subidas devastadoras do nível do mar. Além disso, as concentrações de CO2 na atmosfera estão nos níveis mais altos em cerca de três milhões de anos, devido à queima de combustíveis fósseis.

Quanto à temperatura, o ano de 2019 foi o segundo mais quente desde 1880, altura em que começaram os registos modernos de temperaturas. Os especialistas anteveem que a temperatura média global supere um novo recorde no próximo período de cinco anos (2020-2024).

"As expectativas que temos em relação aos próximos cinco anos sobre tempestades, secas e outros impactos dramáticos nas condições de vida de muitas pessoas em todo o mundo são absolutamente terríveis", disse Guterres. "Está na hora de acordar", acrescentou.

As Nações Unidas afirmam que ainda é possível atingir uma meta de 1,5°C no controlo do aumento da temperatura, mas para alcançar esse objetivo as emissões globais têm de reduzir anualmente em 7,6% durante esta década.

Apesar de os períodos de confinamento aplicados durante a pandemia terem reduzido as emissões globais em até 8% a nível mundial, os cientistas alertam que, sem uma mudança estrutural no funcionamento dos países (principalmente nas áreas de alimentação e energia), essa queda será insignificante.

A pandemia demonstrou a capacidade da sociedade de se adaptar à transformação, referiu Guterres. “Não quero voltar a um mundo onde a biodiversidade está a ser questionada, a um mundo onde os combustíveis fósseis recebem mais subsídios do que as energias renováveis, ou a um mundo em que vemos as desigualdades tornarem sociedades cada vez menos coesas e criando instabilidade, raiva, frustração", acrescentou.

"Acho que precisamos de um mundo diferente. Um normal diferente e temos a oportunidade de o fazer".

Covering Climate Now é uma iniciativa global de jornalismo que une centenas de órgãos de comunicação social comprometidos em trazer mais e melhor jornalismo sobre aquele que se configura como um tema determinante não apenas no presente, mas para o futuro de todos nós: as alterações climáticas ou, colocando de outra forma, a emergência climática.

O SAPO24 é parte integrante desta rede desde dezembro de 2019.