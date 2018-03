As autoridades estão a investigar uma explosão que ocorreu nas instalações da FedEx, no Texas, durante a noite. A polícia acredita que caso está relacionado com os pacotes-bomba de Austin. Trata-se da quinta explosão este mês.

A explosão teve lugar nas instalações da empresa em Schertz, no Texas, por volta da 01h00, informou o agente do FBI Michelle Lee, citado pelo Washington Post. Uma pessoa ficou ferida sem gravidade, adianta a BBC.

Schertz fica a aproximadamente uma hora de carro de Austin. Os agentes acreditam que esta explosão está relacionada com as que tiveram lugar este mês em Austin.

Esta é a quinta explosão no Texas de um pacote-bomba. A primeira leve lugar a 2 de março e tirou a vida a Anthony Stephan House, de 39 anos. Duas outras explosões ocorreram a 12 de março, matando o jovem Draylen Mason, de apenas 17 anos, e ferindo com gravidade uma mulher hispânica de 75 anos. Na noite de domingo, 18 de março, duas pessoas ficaram feridas sem gravidade na sequência de uma nova explosão em Austin, no Texas.

Os primeiros pacotes-bomba foram deixados à porta das vítimas durante a noite. A explosão de domingo, suspeitam as autoridades, parece ter sido "aleatória" e ativada por um fio detonador, uma diferença "significativa" em relação aos três ataques anteriores, em que os que as bombas chegaram pelo correio.

Ainda não se conhecem as motivações deste ataques e as autoridades ainda não os conseguiram relacionar com nenhuma organização ou indivíduo.

Centenas de agentes trabalham neste caso, incluindo especialistas da FBI (a Polícia Federal americana) e do Escritório do Álcool, Tabaco e Armas de Fogo (ATF, na sigla em inglês). A polícia assumiu esta segunda-feira que procura um "serial bomber".

"Definitivamente estamos a lidar com o que pensamos ser um 'serial bomber'", declarou o comissário Brian Manley.

Os investigadores trabalhavam até o momento com a hipótese de crimes motivados por questões raciais, uma vez que as três primeiras explosões fizeram vítimas negras ou hispânicas. Neste momento, as autoridades não excluem nenhuma hipótese.