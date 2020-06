As ossadas foram descobertas pela polícia numa propriedade rural no estado norte-americano de Idaho, quando faziam buscas relacionadas com o desaparecimento dos filhos da mulher do homem agora acusado.

As ossadas encontradas na terça-feira ainda não foram identificadas.

O homem agora acusado, Daybell, casou-se com Lori Vallow algumas semanas depois de os seus filhos terem sido vistos pela última vez, em setembro.

As duas crianças, uma com sete anos e outra com 17, começaram a ser procurados em novembro, depois de familiares terem alertado as autoridades para o facto de nunca mais terem conseguido contactar os jovens.