O defensor de Pedro Moreira disse à Lusa concordar “integralmente” com a decisão, que considerou “absolutamente justa”, porque “as entidades que burlam o Estado devem ser condenadas na medida da sua culpa”.

António Velez afirmou que o seu constituinte, embora “não tenha tocado em dinheiro, não agiu bem”, e sublinhou que Pedro Moreira teve “a indignidade de pactuar primeiro com um salvador e, posteriormente, a dignidade de confessar”.

“O Estado não pode continuar a aceitar práticas que ofendem todos os que pagam os seus impostos para uns fazerem caridade que não é autorizada por todos nós, numa completa burla”, declarou, considerando inaceitável que uma instituição como o CSIA possa apresentar lucros de "meio milhão de euros".

O advogado lamentou que tenham faltado no julgamento “outros arguidos” que “contribuíram para a obtenção de subsídios ilegais”, referindo-se a médicos, psicólogos e assistentes sociais.

O defensor do pároco, Tiago Cardoso, disse à Lusa que vai recorrer da condenação, que considerou “profundamente errada e injusta”, e declarou-se “confiante” de que, na Relação, o processo seja tratado “com outra serenidade”.

Em causa no processo estava a inscrição fraudulenta de utentes na comunidade terapêutica de toxicodependentes e nos apartamentos de reinserção para que o CSIA recebesse sempre os “apoios máximos” do Estado.

No depoimento feito na primeira audiência do julgamento, Pedro Moreira declarou estar arrependido, confirmando ter inscrito nas listas a enviar para o Ministério da Saúde, relativas ao Centro Terapêutico, pessoas que estavam presas, que já tinham abandonado o projeto, que eram alcoólicas, sofriam de doenças do foro mental ou eram simplesmente sem-abrigo, e que foram registadas como toxicodependentes.

Quanto aos processos relativos aos três apartamentos de reinserção, comparticipados pelo Ministério da Solidariedade e Segurança Social, o antigo técnico do CSIA afirmou terem sido elaborados pela secretária do pároco, com o conhecimento deste.

