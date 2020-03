Do lado de quem recebe a comunhão também há ainda atitudes impensáveis para o tempo de pandemia que se vive. Um outro padre mais a Norte de Lisboa conta que já encontrou quem se tenha escusado receber a comunhão na mão, alegando que tinha as “mãos sujas”…

“É preferível receber a comunhão com as mãos sujas do que correr riscos de contágio”, diz o padre que, por razões várias, prefere não ser identificado. Isto é uma “desobediência, quase crime e, perante uma questão de saúde pública grave, não podemos transigir.”

“Uma forma fantástica de transmitir doenças”

Já o ex-presidente da Associação dos Médicos Católicos, António Sarmento, director do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de São João, do Porto, diz que a comunhão eucarística “não deve ser dada na boca de modo nenhum”, pois essa “é uma forma fantástica de transmitir doenças”.

Este clínico afirma que “já antes achava isso” e “nesta altura não faz sentido nenhum que não seja assim”. “Não sou alarmista, mas tudo o que contribua para evitar contágio é o melhor”, afirma ainda, dizendo que a comunhão na mão é a única possibilidade de garantir o mínimo de cautelas.

“Sei que há pessoas que, por preconceito ou outras razões, gostam de receber a comunhão na boca”, diz o infecciologista do São João. “Quem não quiser receber na mão, assume a responsabilidade mas, como católico, creio que a intenção é que conta.”

António Sarmento diz que, se estivesse diante de algum padre que distribuísse a comunhão na boca, o tentaria persuadir para não o repetir: “As pessoas têm de ter paciência e fazer sacrifícios, quando necessário. Neste caso, é em defesa de um bem maior, que é a vida humana. Não é por acaso que, nós, católicos, somos defensores da vida, esse é o valor maior.” Além do mais, tendo em conta que o próprio padre pode ficar infectado, pois pode tocar na boca ou na língua da pessoa a quem dá a comunhão, essa será uma defesa que todos devem ter, acrescenta o médico.

O padre José Manuel Pereira de Almeida, também pároco em Lisboa (Santa Isabel) e médico de Anatomia Patológica, insiste na ideia de que “as medidas a tomar” devem seguir as que a DGS indicar: “O que é adequado num determinado momento pode revelar-se insuficiente numa ocasião subsequente.”

Pereira de Almeida considera “muito claras” as indicações da CEP (dia 2) e do patriarca, na nota do dia 11, em que D. Manuel Clemente afirma: “Como cidadãos, devemos atender a todas as indicações das autoridades sanitárias e civis, para prevenir situações de risco.”

O pároco de Santa Isabel acrescenta que as pias de água benta já tinham sido esvaziadas e a limpeza de muitas superfícies foi também redobrada. E repete que as orientações dos bispos incluem a supressão do abraço da paz e a distribuição da comunhão na mão, “prescindindo das legítimas opções da devoção de cada um”. Além de que, “quem distribui a comunhão, lava as mãos antes e depois e usa também a solução alcoólica indicada”.

“No fundo, trata-se de assumir comportamentos responsáveis para evitar a propagação do Covid-19, agora que já nos encontramos numa situação de pandemia”, como declarou a Organização Mundial de Saúde. E com a obrigação especial de proteger melhor as pessoas mais idosas, que tenham doença crónica.

A necessidade da escuta

Quem fica limitado em algumas possibilidades de acção são os capelães e voluntários dos serviços de assistência hospitalar. No Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, os serviços de assistência religiosa receberam instruções muito estritas para a celebração da missa, além das já sugeridas pelos bispos no dia 2.

Ao 7MARGENS, um dos capelães daquele centro hospitalar, o padre António Pedro Monteiro, explica que, entre as instruções recebidas, está o pedido para que as pessoas se sentem, nas capelas, a pelo menos um metro de distância cada uma; que quem distribui a comunhão desinfecte as mãos antes e depois de comungar e de distribuir as hóstias; e que, tanto quanto possível, quem comungue desinfecte também as suas mãos. Ao mesmo tempo, há apelos ainda a que as pessoas evitem saudar-se com gestos que impliquem o contacto físico (apertos de mão, beijos ou abraços).

No próximo sábado, pode mesmo não haver a eucaristia semanal que o padre António Pedro celebra no Hospital de Santa Marta – essa é, pelo menos para já, uma hipótese que o capelão está a ponderar.

O mais importante, no entanto, não são estes detalhes, mas o que eles podem traduzir de afastamento ou não, em relação às pessoas doentes: “Em cada tempo e cada contexto faz sentido sermos permeáveis a rever prioridades e, neste contexto, a prioridade é o controlo da infecção, que é o que está ao nosso alcance”, diz.

“No meu caso, o poder tocar na pessoa, pegar-lhe na mão, é muito importante. Mas a impossibilidade também já estava acautelada antes deste problema”, acrescenta. Sempre que há possibilidades de contágio, há equipamento que permite estar com a pessoa, poder tocar-lhe no rosto ou na mão, sem com isso correr riscos.”

Padre dehoniano (congregação do Sagrado Coração de Jesus), António Pedro Monteiro, 36 anos, diz ainda: “Havendo necessidade de equacionar um gesto de proximidade, nada me impede de usar uma bata descartável, máscara e um par de luvas, por exemplo, por respeito a toda a gente, incluindo o doente ou as pessoas que vou contactar a seguir.”

O essencial, diz, é estar sempre aberto à escuta e não a forma concreta como isso se faz: “Há muitas situações em que as pessoas têm necessidade de reflectir sobre a finitude, mesmo sobre a morte. Nesses casos, a presença, mesmo sem toques, o poder falar e ser escutado, são eficazes – mesmo numa conversa por telefone, por exemplo. A pessoa pode abdicar de tudo, menos da necessidade de escuta.”

Apesar de praticamente retido no Vaticano, o próprio Papa manifestou esta semana várias preocupações em relação à doença e aos doentes, pedindo às pessoas que respeitem as indicações das autoridades e aos padres para que não deixem de visitar os doentes e levar-lhes a comunhão.

Celebrações das missas, para já, mantêm-se

Em Portugal, vários bispos suspenderam, entretanto, um conjunto de iniciativas (catequese, reuniões de grupos, procissões da Semana Santa, marca religiosa e turística de locais como Braga), conforme se pode conferir no portal da agência Ecclesia. Mas as celebrações de missas, para já, não seguem o exemplo do que se passa em Itália e continuam previstas para os próximos dias.

Já no Vaticano, o Papa destinou 100 mil euros para a Cáritas italiana, para que a instituição possa apoiar os mais pobres, na sequência dos problemas que surjam por causa da pandemia. A avaliar por algumas histórias já conhecidas, todos os cuidados são poucos: na Coreia do Sul, um grupo religioso foi um dos principais focos de infecção, aparentemente por ter desvalorizado recomendações várias. Nos EUA, um padre da Igreja Episcopal (Anglicana) esteve em contacto com 550 pessoas, na celebração da eucaristia, durante a qual ajudou a distribuir a comunhão. Poucos dias depois, descobriu que estava contaminado com o vírus.

No Irão, também o santuário muçulmano de Qom terá sido o principal foco de contágio. Já na Grécia, por seu lado, o tema da comunhão também tem sido debatido. Há dias, o Público dava conta de que vários responsáveis da Igreja Ortodoxa Grega e políticos continuam a defender que não há problema algum com o facto de várias pessoas comungarem do mesmo cálice.