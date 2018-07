Foi o Presidente da República quem o disse a 26 de junho, no mesmo dia em que foi divulgado que o padre madeirense tinha sido indigitado pelo papa como arquivista do Arquivo Secreto do Vaticano e bibliotecário da Biblioteca Apostólica, passando a tutelar a mais antiga biblioteca do mundo.

Nesse mesmo dia foi também anunciado que José Tolentino de Mendonça seria elevado a arcebispo, recebendo simbolicamente a antiga sede episcopal de Suava, no norte de África.

A ordenação episcopal acontece na tarde de sábado no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, e a celebração será presidida pelo cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, e terá como bispos co-ordenantes o cardeal António Marto, bispo de Leiria-Fátima, e Teodoro de Faria, bispo emérito do Funchal.