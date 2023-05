A notícia é avançada pelo jornal Expresso, que dá conta da existência de um grupo no Facebook, onde se promete ser possível “obter a carta de condução autêntica e legalmente registada em menos de sete dias”, mesmo para quem não sabe conduzir ou nunca teve aulas.

Segundo o jornal, este é um esquema que está a ser investigado pelas autoridades há já alguns meses, não sendo um caso isolado.

As cartas custam entre os 200 e os 500 euros, os candidatos não têm de realizar qualquer teste teórico ou prático, contudo estas organizações apelam a quem "não tem carta de condução ou é vítima de injustiça durante o teste prático".

O semanário sublinha que os cúmplices deste crime operam sobretudo no Brasil ou na Guiné-Bissau onde, com os dados enviados por quem recorre a este serviço a partir de Lisboa, conseguem emitir documentos naqueles países com a conivência de funcionários de instituições estatais nacionais.

Estas cartas de condução passam imediatamente a existir legalmente e estes condutores a andar nas estradas.

O processo é simples: com uma carta homologada pelas principais entidades rodoviárias desses países, o passo seguinte é pedir ao Instituto de Mobilidade e dos Transportes (IMT) que a troque por um documento português. Este serviço é, segundo uma fonte judicial obtida pelo jornal, obtido na sua maioria por condutores de TVDE, que passam assim a poder conduzir em qualquer país da União Europeia.

O jornal garante que já existem queixas no Ministério Público e inquéritos a acontecer neste momento para tentar encontrar os líderes destas redes organizadas.