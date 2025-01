Nascido Rakim Mayers, o rapper de 36 anos, que tem dois filhos com a cantora Rihanna, com quem mantém uma relação, é acusado de agressão com uma arma semiautomática contra Terell Ephron, um dos seus antigos amigos com quem fundou o coletivo de hip-hop que inspirou o seu nome artístico “A$AP”.

Terell Ephron, também conhecido como A$AP Relli e um dos membros fundadores do coletivo A$AP, acusou o rapper de ter disparado vários tiros contra ele durante uma altercação noturna nas ruas de Hollywood em novembro de 2021, ferindo ligeiramente a sua mão.

A$AP Rocky, que está em liberdade, recusou um acordo com a acusação que o levaria a passar seis meses atrás das grades.

“Só queria que ele ouvisse a minha versão da história”

Ephron explicou numa audiência anterior, há vários meses, que tinha partilhado com o rapper que sentia que Rocky, agora famoso, tinha esquecido os antigos colegas do seu coletivo musical fundado em Nova Iorque em 2008.

“Só queria que ele ouvisse a minha versão da história”, disse a vítima, insistindo que foi depois disso que A$AP Rocky lhe disse “vou matar-te” e disparou, atingindo-o na mão.

A arma era uma pistola de partida - daquelas que se disparam para dar início a uma corrida desportiva - e não uma arma verdadeira, defendeu o advogado da estrela rapper, Joe Tacopina, que também representou Donald Trump.

O rapper, conhecido pelos álbuns “TESTING”, “AT.LONG.LAST.A$AP” e LONG.LIVE.A$AP” foi, em 2019, condenado a uma pena suspensa na Suécia após agressões numa discoteca.

O caso causou tensões diplomáticas entre Estocolmo e Washington, levando o presidente Donald Trump a intervir.