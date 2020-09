“É difícil, difícil”, disse Jorge Messi, a um jornalista da televisão Deportes Cuatro, à chegada à capital da Catalunha e antes de se reunir com o presidente do FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, para decidir o futuro do ‘Bola de Ouro’.

Questionado sobre as opções de Lionel Messi, nomeadamente o ingresso no Manchester City, o representante do futebolista argentino negou ter falado com alguém do clube inglês.

“Não há nada, por enquanto. Não falei com Pep (Guardiola, o treinador do Manchester City), não falei com ninguém”, afirmou, sempre em passo acelerado, Jorge Messi.

Jorge Messi chegou hoje à capital da Catalunha para negociar o futuro do jogador argentino, que na semana passada informou o FC Barcelona da intenção de querer deixar o clube.

Lionel Messi, de 33 anos, que fez toda a sua carreira de profissional no FC Barcelona, pediu a desvinculação, mas o clube quer que o argentino cumpra o ano que lhe resta de contrato e remete para a cláusula de rescisão de 700 milhões de euros.

O argentino alega que o seu contrato tem uma cláusula que lhe permite sair a custo zero no final da temporada, mas o clube diz que essa disposição expirou em junho, pelo que o jogador está vinculado até junho de 2021 ou, se sair, terá que pagar a rescisão.