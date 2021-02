Os pais que alternem o apoio dado aos filhos em casa, devido ao encerramento das escolas, poderão vir a receber os seus salários a 100%. Também os pais de famílias monoparentais poderão ficar em casa a apoiar os filhos, mantendo o vencimento na totalidade, e os apoios serão alargados aos pais de alunos que se encontram em ensino à distância.

A proposta vai ser apresentada esta quarta-feira, segundo notícia do Público.

De acordo com a publicação, o objetivo desta medida é “promover o equilíbrio entre homem e mulher no desempenho do apoio à família” e incentivar os pais a dividir o apoio dado aos filhos em casa, pelo que a Segurança Social deverá assumir o diferencial para assegurar o pagamento a 100% da remuneração em situações de alternância entre os pais ou no caso de famílias monoparentais.

“Esta é uma medida de política pública que pretende proteger as famílias, particularmente as que se encontrem em situação de pobreza”, refere fonte de Governo citada pelo Público.

A medida visará assim também o alargamento do apoio aos pais que se encontram em teletrabalho, que, até então, não tinham opção de poder exclusivamente ficar em casa para acompanhar os filhos e receber o apoio de 66% em função da remuneração base.

Esta alteração procura “dar resposta às situações em que há uma maior dificuldade para o trabalhador em compatibilizar o desempenho das funções em teletrabalho e a necessidade de prestar assistência à família”, acrescenta a mesma fonte.

No entanto, nestes casos, os critérios serão mais apertados do que os aplicados aos restantes trabalhadores com filhos em idade escolar, pelo que apenas será elegível quem cumprir um dos seguintes requisitos: caso se trate de uma família monoparental, caso o trabalhador tenha um “filho ou dependente com deficiência, com incapacidade comprovada igual ou superior a 60%, independentemente da idade” ou com um filho que esteja na creche ou no ensino pré-escolar.

Assim, os pais que possam estar em teletrabalho, mas cujos filhos se encontram no 5.º ou 6.º ano continuam sem poder receber o apoio da Segurança Social.

As medidas serão debatidas na quinta-feira no Parlamento.